Hellas Verona - Lecce 0-0 Al Bentegodi pareggio a reti inviolate e retrocessione rimandata per i gialloblu

La partita tra Hellas Verona e Lecce termina con un risultato di 0-0, disputata al Bentegodi e valida per la 34esima giornata di Serie A 202526. La sfida si conclude senza reti segnate, mantenendo incerte le posizioni in classifica delle due squadre. La partita si è svolta senza anticipi o recuperi, e il risultato permette ai gialloblu di rimandare la retrocessione.

Finisce senza reti la sfida tra Hellas Verona e Lecce, valida per la 34esima giornata di Serie A 202526. Al Bentegodi, nella serata di sabato 25 aprile, il risultato resta inchiodato sullo 0-0 dopo una gara in cui gli ospiti si mostrano più intraprendenti senza però riuscire a concretizzare.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Hellas Verona-Lecce 0-0, i salentini restano a +1 sulla zona retrocessione Leggi anche: Pareggio opaco al Bentegodi, Hellas e Pisa ferme in fondo alla classifica Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Hellas Verona 0 – Lecce 0; Calcio Serie A: Hellas Verona-Lecce. Segui la diretta testuale; Hellas Verona-Lecce 0-0, i salentini guadagnano un punto sulla Cremonese; Verona aggrappato alla Serie A, il Lecce non sfonda: 0-0. Hellas Verona - Lecce 0-0. Al Bentegodi pareggio a reti inviolate e retrocessione rimandata per i giallobluNel finale una rete annullata ai padroni di casa dopo l'intervento del Var. Prossimo impegno contro la Juventus in trasferta ... veronasera.it Calcio Serie A: Hellas Verona-Lecce 0-0Pareggio senza reti allo stadio Bentegodi. Una sfida salvezza scialba che non serve a nessuna delle due squadre ... rainews.it Così mister Eusebio #DiFrancesco al termine di Hellas Verona - #Lecce - facebook.com facebook Calcio Serie A: Hellas Verona-Lecce 0-0. Pareggio senza reti allo stadio Bentegodi. Una sfida salvezza scialba che non serve a nessuna delle due squadre. x.com