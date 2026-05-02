Rete Romanica | percorso gratuito tra abbazie e chiese il 3 maggio

Il 3 maggio sarà possibile visitare gratuitamente diverse abbazie e chiese nell'ambito di un itinerario organizzato dalla Rete Romanica. L'iniziativa permette ai partecipanti di scoprire alcuni luoghi storici e religiosi senza costi. Per orientarsi durante il percorso, è disponibile un'app che indica le tappe e fornisce informazioni sui siti visitabili. L'evento si rivolge a chi desidera esplorare il patrimonio architettonico e culturale della zona.

? Cosa scoprirai Quali abbazie e chiese potrai visitare gratuitamente il 3 maggio?. Come funziona l'app per trovare le tappe del percorso?. Chi gestirà l'accoglienza dei visitatori all'interno dei luoghi d'arte?. Perché questa rete di comuni punta a evitare il sovraffollamento turistico?.? In Breve Orari di visita fissati dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.. Accoglienza garantita da volontari autorizzati presso i comuni della rete.. App Chiese aperte disponibile per consultare i dettagli di Cavagnolo, Marentino e Montiglio.. Percorso coinvolge numerosi centri tra l'area del Po e il Monferrato.. Domenica 3 maggio le porte delle abbazie e delle chiese della Rete Romanica di Collina si apriranno per accogliere visitatori tra il Po e il Monferrato con orari dedicati alle fasce mattutine e pomeridiane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rete Romanica: percorso gratuito tra abbazie e chiese il 3 maggio Notizie correlate Rete Romanica: ripartono le visite gratuite tra Po e MonferratoDomenica 12 aprile, il progetto Rete Romanica di Collina riprende le sue attività portando l’attenzione sulle abbazie e le chiese romaniche situate... Il Salento svela i suoi segreti: viaggio tra castelli, abbazie e boschi poeticiPer le Giornate Fai di primavera, la provincia di Lecce apre le porte di ben diciassette luoghi d’eccezione, dalla millenaria Abbazia di Cerrate alle... Panoramica sull’argomento Domenica di chiese aperte per la Rete Romanica di CollinaDomenica 3 maggio nuova giornata di apertura delle chiese e abbazie che aderiscono al progetto Rete Romanica di Collina, nel territorio tra Po e ... atnews.it Al via tour di Italia Romanica in quattro regioniSi allarga la rete delle regioni che si legano al percorso di Italia Romanica. Un vero viaggio a tappe nella storia dell'arte, che risale la Penisola alla ricerca di uno stile che riesce a svilupparsi ... ansa.it