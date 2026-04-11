Rete Romanica | ripartono le visite gratuite tra Po e Monferrato

Domenica 12 aprile, la Rete Romanica di Collina riprende le visite gratuite nelle abbazie e chiese romaniche situate tra il Po e il Monferrato. Il progetto, che si concentra sulla valorizzazione di questi siti storici, riprende le sue attività dopo una pausa. Le visite guidate sono aperte a chi desidera conoscere più da vicino l'architettura e la storia di queste testimonianze religiose.

Domenica 12 aprile, il progetto Rete Romanica di Collina riprende le sue attività portando l’attenzione sulle abbazie e le chiese romaniche situate tra il territorio del Po e quello del Monferrato. L’iniziativa prevede l’apertura al pubblico dei luoghi di culto che circondano la chiesa di Santa Maria di Vezzolano, con appuntamenti fissati per la prima domenica di ogni mese fino al mese di ottobre. Per questo inizio di stagione, la data del 12 aprile è stata scelta per evitare la sovrapposizione con la festività pasquale, che cadeva nella prima domenica del mese; tuttavia, a partire dal mese di maggio, il calendario tornerà alla programmazione regolare delle prime domeniche mensili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rete Romanica: ripartono le visite gratuite tra Po e Monferrato Leggi anche: Ripartono dallo Zen le prestazioni gratuite dell'Asp, tra le novità donazioni di sangue e controlli sui cani “WaterBlitz di Po Grande: aperte le iscrizioni gratuite all’evento di primavera per il monitoraggio del fiume PoI partecipanti possono aderire iscrivendosi tramite il link o inquadrando l’apposito QR code per ottenere le info sull’attività che verrà svolta dal...