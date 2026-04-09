Il Comune di Pisa ha avviato lavori di manutenzione stradale in via Bonanno Pisano, iniziati ieri mattina, e interventi di asfaltatura in via Corridoni, programmati per oggi e domani. Le modifiche al traffico sono state pianificate in modo da non influire sugli spostamenti delle scuole della zona. Gli interventi sono stati comunicati attraverso un avviso pubblico e riguardano il rifacimento del manto stradale in due vie centrali della città.

Il Comune di Pisa ha dato il via al programma degli interventi di manutenzione stradale in via Bonanno Pisano, già iniziati ieri mattina, e lavori di asfaltatura in via Corridoni, che andranno avanti nelle giornate di oggi e domani. Gli interventi, eseguiti da Pisamo, comporteranno modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate. In via Bonanno Pisano, nel tratto compreso tra via Diotisalvi e via Turino Vanni, fino alla giornata di oggi, giovedì 9 aprile, nella fascia oraria 8–19, sono in corso lavori di sistemazione del manto stradale a seguito di cedimenti. Durante le lavorazioni la circolazione è modificata con restringimento della carreggiata e inversione del senso di marcia nel tratto interessato, mentre la sosta è vietata lungo l’area di cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Corridoni e Bonanno. Una raffica di asfaltature. Le modifiche al traffico zero impatto per le scuole

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