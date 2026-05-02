Restituita la preziosissima carta Pokemon dal valore di oltre 1000 euro | come è stata ritrovata

Una carta Pokémon dal valore superiore a mille euro è stata restituita dopo essere stata rubata durante la prima giornata del Comicon alla Mostra d'Oltremare. La carta, della serie “Umbreon”, era stata denunciata come scomparsa nel corso dell'evento. La vicenda si è risolta con il suo ritrovamento e il ritorno al legittimo proprietario, senza ulteriori dettagli sulle modalità del recupero.

Si è conclusa con il lieto fine la vicenda della preziosissima e rarissima carta Pokemon “Umbreon” di cui era stata denunciata la sparizione durante la prima giornata del Comicon, in corso di svolgimento alla Mostra d'Oltremare.Nelle scorse ore i ragazzi di San Gennaro Cards, con un video.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Colpo grosso al Comicon, nella prima giornata sparita carta Pokemon del valore di oltre 1.300 euroErano in due, l'hanno afferrata e sono corsi via dileguandosi tra cosplay, adolescenti e famigliole: è sparita così, nel primo giorno del Comicon,... Furto al Comicon Napoli 2026: rubata carta Pokémon da oltre 1.300 euroNon inizia nel migliore dei modi il Comicon Napoli 2026, la celebre fiera dedicata ad anime, manga e collezionismo.