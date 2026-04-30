Colpo grosso al Comicon nella prima giornata sparita carta Pokemon del valore di oltre 1.300 euro

Durante la prima giornata del Comicon, due persone hanno rubato una carta Pokemon rara del valore di oltre 1.300 euro. I due hanno afferrato la carta, che era esposta tra altri oggetti, e si sono allontanati rapidamente tra la folla di partecipanti, tra cosplay, adolescenti e famiglie. La carta, una Umbreon VMAX in lingua cinese, è scomparsa nel breve tempo in cui i ladri sono riusciti a dileguarsi.

Erano in due, l'hanno afferrata e sono corsi via dileguandosi tra cosplay, adolescenti e famigliole: è sparita così, nel primo giorno del Comicon, una rarissima carta Pokemon, una Umbreon VMAX in lingua cinese di oltre 1.300 euro di valore.“Mi stavo guardando in giro quando ho sentito un urlo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Furto al Comicon Napoli 2026: rubata carta Pokémon da oltre 1.300 euroNon inizia nel migliore dei modi il Comicon Napoli 2026, la celebre fiera dedicata ad anime, manga e collezionismo. Leggi anche: Napoli, carta Pokémon da oltre 1.300 euro rubata in uno stand nel primo giorno del Comicon Approfondimenti e contenuti Rubata carta Pokémon al primo giorno del Comicon di Napoli, vale oltre 1300 euroNon inizia nel migliore dei modi l'edizione 2026 del Comicon a Napoli, di scena alla Mostra d'Oltremare. Una Umbreon VMAX da 1.367 euro, molto ambita dai collezionisti, è infatti sparita durante la fi ... internapoli.it Napoli, carta Pokémon da oltre 1.300 euro rubata in uno stand nel primo giorno del Comicon 2026Una Umbreon VMAX da 1.367 euro, molto ambita dai collezionisti, è sparita durante la fiera del fumetto alla Mostra d'Oltremare di Napoli ... fanpage.it