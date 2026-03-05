Scivola su un sentiero per sessanta metri | salvato dal soccorso alpino

Un uomo di 62 anni è caduto mentre percorreva un sentiero a Frisanco e è scivolato per circa sessanta metri. L’incidente è avvenuto giovedì 5 marzo intorno alle 12:30 e ha richiesto l’intervento del soccorso alpino. I soccorritori sono arrivati sul posto e hanno prestato assistenza all’uomo ferito.

Il fatto è successo intorno alle 12:30 di giovedì 5 marzo a Frisanco. Coinvolto un uomo di 62 anni residente nella Bassa Friulana Il personale del soccorso alpino è intervenuto intorno alle 12:30 di giovedì 5 marzo per soccorrere un 62enne rimasto ferito dopo essere caduto lungo un sentiero a Frisanco. Il fatto è avvenuto tra Forcella Von e Monte Rossa. L'uomo, residente nella Bassa friulana, dopo essersi appoggiato a un ramo secco è scivolato per circa sessanta metri sul ripido versante Nord prima di fermarsi. La Sores, allertata dalla comitiva presente a Frisanco, ha attivato la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, l'ambulanza e i Vigili del Fuoco che si sono portati al campo base, stabilito presso il campo sportivo di Poffabro: nove i soccorritori della stazione di Maniago accorsi e pronti a intervenire.