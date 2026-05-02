Rendiconto di bilancio M5S plaude | Pieno riscontro rispetto alle previsioni il Governo impari da Cesena

Il Movimento 5 Stelle di Cesena ha espresso soddisfazione riguardo al rendiconto di bilancio approvato giovedì in consiglio comunale. La valutazione si basa sul fatto che il risultato rispecchia quanto previsto nelle previsioni iniziali. La discussione si è svolta durante la seduta del consiglio, con la giunta comunale che ha presentato i dati finanziari relativi all’ultimo esercizio.