Rendiconto di bilancio M5S plaude | Pieno riscontro rispetto alle previsioni il Governo impari da Cesena

Da cesenatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento 5 Stelle di Cesena ha espresso soddisfazione riguardo al rendiconto di bilancio approvato giovedì in consiglio comunale. La valutazione si basa sul fatto che il risultato rispecchia quanto previsto nelle previsioni iniziali. La discussione si è svolta durante la seduta del consiglio, con la giunta comunale che ha presentato i dati finanziari relativi all’ultimo esercizio.

Il Movimento 5 Stelle Cesena esprime piena soddisfazione per l’operato della giunta nell’elaborazione del Rendiconto di Bilancio, in votazione giovedì in Consiglio Comunale. “In un contesto difficilissimo connotato da aumenti dei prezzi dovuti all’inflazione, tagli agli enti Locali operati dal.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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