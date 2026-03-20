Solo il 60% dei distributori di carburante ha ridotto i prezzi dopo il taglio delle accise, lasciando il costo del pieno ancora circa cinque euro più alto rispetto allo sconto offerto dal governo. Secondo le stime del Codacons, il calo medio è di circa 14,5 centesimi, mentre le previsioni indicavano una riduzione di 24,4 centesimi. La differenza tra sconto e prezzo reale resta evidente ai consumatori.

Il conto, alla fine, lo fanno gli automobilisti: circa 5 euro in più a pieno rispetto a quanto prometteva il taglio delle accise. A denunciarlo è il Codacons, che sui dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy segnala un adeguamento solo parziale dei prezzi alla pompa. Perché se i carburanti scendono, lo fanno meno del previsto e, soprattutto, in modo disomogeneo. A un giorno dall’entrata in vigore della misura, meno del 60% dei distributori ha ridotto i listini in linea con il taglio fiscale. Non solo: l’11,4% degli impianti non ha applicato alcuna riduzione e, in alcuni casi, ha addirittura aumentato i prezzi. Una dinamica che ridimensiona l’impatto reale del provvedimento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Taglio accise, solo il 60% dei distributori ha ridotto i prezzi: il pieno costa ancora 5 euro in più rispetto allo sconto del governo

Articoli correlati

Taglio accise, solo il 60% dei distributori ha ridotto i prezzi: il pieno costa 5 euro in piùIl conto, alla fine, lo fanno gli automobilisti: circa 5 euro in più a pieno rispetto a quanto prometteva il taglio delle accise.

Taglio accise sui carburanti: “Solo il 60% dei punti vendita ha ridotto i prezzi” | I dati del ministeroQuattro punti vendita ogni 100 non hanno ridotto i prezzi, anzi in alcuni casi li hanno addirittura aumentati.

Tutto quello che riguarda Taglio accise

Temi più discussi: Taglio alle accise per 20 giorni e non solo : tutte le misure del dl carburanti; Prezzo benzina e diesel, taglio accise sui carburanti: cosa cambia; Il governo ha tagliato l’accisa su diesel e benzina, ma solo per venti giorni; Carburanti: da CdM via libera a sostanzioso taglio accise, aiuto a tempo.

Taglio delle accise, solo il 60% dei distributori ha ridotto i prezzi: il pieno costa in media ancora 5 euro in piùSecondo i calcoli del Codacons il calo medio è di 14,5 centesimi contro i 24,4 previsti, con forti differenze tra le regioni ... msn.com

Niente effetto taglio accise, in Campania solo lieve calo prezzo carburantiIl taglio delle accise sui carburanti di 20 centesimi previsto dal decreto legge n. 33 del 18 marzo 2026, pur essendo entrato in vigore il 19 marzo, non ha prodotto - secondo l'Unione nazionale consum ... ansa.it

Dopo il decreto del Governo che ha tagliato le accise sui carburanti, a che livello sono scesi i prezzi alla pompa https://auto.everyeye.it/notizie/taglio-accise-primi-effetti-gasolio-torna-2-euro-litro-866691.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebook#E - facebook.com facebook

Niente effetto taglio accise, in Campania solo lieve calo prezzo carburanti. Dopo taglio delle accise, -10,3 centesimi al litro per la benzina, 10,2 per il gasolio #ANSAmotori #ANSA x.com