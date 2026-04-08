Inceneritore Montello Pollini M5s | Serve un immediato riscontro alle prescrizioni di Arpa

Il dibattito sul progetto del nuovo inceneritore a Montello continua a occupare le cronache locali, con l’attenzione rivolta alle questioni ambientali e alle prescrizioni imposte dall’Arpa. La consigliera di un partito politico ha chiesto un riscontro immediato riguardo alle prescrizioni emesse dall’ente di controllo, sottolineando l’importanza di ricevere chiarimenti tempestivi sulla conformità dell’impianto alle normative vigenti. La discussione si concentra ora sulla conformità alle prescrizioni e sulla tempistica delle risposte.

Prosegue il dibattito politico sul progetto del nuovo inceneritore a Montello. La consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Paola Pollini solleva nuovamente criticità legate alla gestione delle emissioni dopo la risposta ricevuta a una sua interrogazione dall’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione. “Le prescrizioni ambientali per abbattere le emissioni odorigene sono state riscontrate, ma non completamente – dichiara Pollini -. Sussistono infatti proroghe e ritardi. Da anni i residenti, anche di Comuni limitrofi, lamentano molestie olfattive e il relativo impatto negativo sulla salute e la qualità della vita”. Arpa nel 2023 è intervenuta con un monitoraggio ordinario, poi con diversi sopralluoghi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Molestie olfattive a sud di Treviglio, Arpa chiede nuove prescrizioni sull’impiantoContinuano i sopralluoghi e i controlli per risolvere il problema delle molestie odorigene.

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