Il piccolo Domenico bollettino medico | Condizioni in rapido peggioramento | A un bimbo di Bergamo il cuore che era per lui

Domenico, un bambino di Bergamo, sta affrontando un grave problema cardiaco che peggiora rapidamente. Le sue condizioni preoccupano i medici, che hanno deciso di intervenire con un trapianto di cuore. La famiglia del piccolo si confronta quotidianamente con i medici per monitorare l’evoluzione della situazione. Il cuore che potrebbe salvargli la vita è stato sottoposto a controlli approfonditi, mentre i medici cercano di organizzare il trasferimento. La sua speranza resta nel trapianto.

I genitori del piccolo Domenico, Antonio e Patrizia, hanno varcato dopo mezzogiorno, in compagnia del medico legale di famiglia, Luca Scognamiglio, e dell'avvocato Francesco Petruzzi le porte dell'azienda ospedaliera Monaldi, dove il loro bambino è ricoverato ormai da 58 giorni e versa in stato di coma irreversibile. Lo fanno fatto per un incontro concordato dalla giornata di ieri e alla presenza degli specialisti cardiochirurghi pediatrici giunti da tutt'Italia per concordare i prossimi passi terapeutici da affrontare dopo che gli stessi esperti dell'Heart team riunito dall'Azienda dei Colli hanno sentenziato ieri che il piccolo, nelle condizioni in cui si trova attualmente, non è più trapiantabile.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

