Il cuore destinato al bimbo di 2 anni di Napoli è stato trapiantato a un altro piccolo a Bergamo | Intervento riuscito

Un bambino di 2 anni di Bergamo ha ricevuto il trapianto del cuore nella notte tra il 18 e il 19 febbraio. L'organo era quello inizialmente destinato al piccolo ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti discussi: Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Se il cuore è ‘bruciato’ dal freddo, i rischi prima e durante un trapianto; Quattro ore per salvare una vita: cosa non ha funzionato nel cuore mai arrivato a Napoli; Bimbo Napoli, no nuovo trapianto. Mamma: Finché respira ho speranza'.

Cuore bruciato, l'organo per il trapianto destinato a Domenico ha salvato un altro bambinoIl cuore destinato inizialmente a Domenico ora batte altrove. Non a Napoli, ma a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII, nel petto di un altro bambino di due anni, primo nella ... ilmattino.it

In piazza per il bimbo trapiantato, veglia e fiaccolata. Presto nuovi indagatiMamma Patrizia in testa al corteo con un palloncino a cuore. Audit del Monaldi: 'Quando l'organo è arrivato era un blocco di ghiaccio' (ANSA) ... ansa.it

la Repubblica. . Il cuore che non ha potuto ricevere il piccolo di Napoli, salverà un altro bambino. Ad anticiparlo è il sito Tgcom24: secondo quanto appreso, quel cuore è stato trapiantato in un altro bimbo suo coetaneo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Berg - facebook.com facebook

La notizia che non avremmo mai voluto leggere è diventata realtà. A Napoli, il piccolo Domenico, di appena due anni e mezzo, non si è più svegliato dopo il trapianto di un cuore che purtroppo si è rivelato irreparabilmente danneggiato. Anche l’ultima speranz x.com