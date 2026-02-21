Reggio Emilia 20 mosse per riaccendere il centro | più sicurezza

Reggio Emilia ha deciso di intervenire per rivitalizzare il centro storico, che negli ultimi tempi ha perso vivacità e sicurezza. Il Comune ha elaborato un piano di venti azioni concrete, tra cui l’installazione di nuove telecamere e il potenziamento dei servizi di vigilanza. L’obiettivo è ridare vita alle strade e attrarre di nuovo residenti e visitatori. La città si prepara a mettere in atto queste iniziative nei prossimi mesi.

Reggio Emilia al Bivio: Un Piano in Venti Punti per Salvare il Cuore della Città. La città di Reggio Emilia si trova di fronte a una sfida cruciale: la riqualificazione del suo centro storico, un’area che negli ultimi anni ha subito un progressivo declino. Un piano operativo dettagliato, articolato in venti punti, è stato proposto da Carmelo Giacomo Scillia, figura di spicco del mondo del commercio locale, per invertire questa tendenza. L’intervento di Scillia, ex vice segretario provinciale di Confesercenti, giunge in un momento di acceso dibattito sulla futura identità dell’esagono, il cuore pulsante della città.🔗 Leggi su Ameve.eu Scippo e lesioni in centro a Reggio Emilia, fermato 19enneUn giovane di 19 anni è stato fermato dalla polizia di Reggio Emilia dopo aver rapinato una donna di 96 anni. Punta il coltello alla gola della barista: “Dammi 100 euro”. Terrore in centro a Reggio EmiliaUn uomo armato di coltello entra nel bar di Viale Umberto I a Reggio Emilia e minaccia la barista. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Minorenni rapinatori. Le mosse della bandaIl ‘capobanda’ avrebbe cercato di prendere 10 euro che aveva prestato a uno dei due ragazzi vittime della rapina. Un 16enne e un 17enne lo avrebbero aiutato tenendo fermo il derubato. Così si ... ilrestodelcarlino.it I COGNOMI PIU' DIFFUSI PER OGNI PROVINCIA ITALIANA - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Ventitreesima puntata di questa nuova rubrica, continuiamo con l'Emilia-Romagna, andiamo nella provincia di Reggio Emilia e i suo - facebook.com facebook Ci sarà un altro processo per la mamma di #Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Reggio Emilia dalla famiglia nel 2021 perchè aveva rifiutato un matrimonio combinato. x.com