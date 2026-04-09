Reggio Calabria | Ripepi sfida il declino con la Rivoluzione 743 aC
A Reggio Calabria, Massimo Ripepi ha annunciato la sua candidatura come capolista di Alternativa Popolare alle prossime elezioni comunali. Ripepi fa parte della coalizione di Centrodestra che sostiene il candidato sindaco Francesco Cannizzaro. La sua candidatura si inserisce nel progetto denominato “Rivoluzione 743 a.C.”, con l’obiettivo di contrastare il declino della città.
Massimo Ripepi ha ufficializzato la sua candidatura come capolista di Alternativa Popolare per le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, entrando nella coalizione di Centrodestra a sostegno del candidato sindaco Francesco Cannizzaro. La decisione, comunicata attraverso i canali social dell’esponente, segna un passaggio decisivo nel progetto elettorale che punta alla rinascita della città attraverso il programma denominato Rivoluzione Rheggio 743 a.C. Il ritorno in campo di Massimo Ripepi e il legame con Francesco Cannizzaro. La conferma della partecipazione di Massimo Ripepi alle consultazioni amministrative reggine non rappresenta un evento improvviso, ma l’ufficializzazione di una strategia già delineata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Reggio Calabria: Scontro politico acceso, Ripepi attacca CanaleLe prossime elezioni comunali a Reggio Calabria sono al centro di un acceso dibattito politico, con Massimo Ripepi, segretario regionale di...
Reggio Calabria, in appello Ripepi assolto dall’accusa di favoreggiamentoIl consigliere comunale di Reggio Calabria, Massimo Ripepi, è stato assolto in appello dall'accusa di favoreggiamento personale nei confronti di un...
Temi più discussi: Candidatura Cannizzaro, Ripepi: È arrivato Rombo di Tuono, l’uomo che cambierà il destino di Reggio; Alternativa Popolare presenta un Patto di civiltà per il benessere animale; Cannizzaro | il deputato che porta più fondi a Reggio.
Elezioni Reggio Calabria, Massimo Ripepi ufficializza la sua discesa in campo: sarò capolista di Alternativa PopolareNon è una notizia nuova, nel senso che già si sapeva, ma ora arriva anche l’ufficialità dal diretto interessato: Massimo Ripepi annuncia la sua discesa in campo alle prossime elezioni Comunali di Regg ... strettoweb.com
Elezioni, Ripepi su Cannizzaro: ‘È arrivato ‘Rombo di Tuono’, è l’uomo che cambierà il destino di Reggio’Un uomo instancabile, una forza della natura capace di abbattere ogni ostacolo che si frappone tra lui e il bene della nostra città ... citynow.it
Campagna è il nuovo presidente del Tribunale di Reggio Calabria - facebook.com facebook
Confisca beni per corruzione ad imprenditore di Reggio Calabria - x.com