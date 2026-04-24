Il 24 aprile, a Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro ha annunciato la presentazione di cinque nuovi candidati per le circoscrizioni della città. L'evento coinvolge diverse zone di Reggio Calabria e rappresenta un passo importante nel percorso politico del candidato. La presentazione si svolge in un contesto ufficiale e prevede interventi di Cannizzaro e dei candidati, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza sul territorio.

? Cosa sapere Francesco Cannizzaro presenta cinque candidati per le circoscrizioni di Reggio Calabria il 24 aprile.. La coalizione punta su un'età media di 38 anni tra professionisti e veterani.. Francesco Cannizzaro ha presentato oggi, venerdì 24 aprile 2026, i cinque volti che guideranno le circoscrizioni di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra, puntando su una media anagrafica di 38 anni e sulla promessa di un salto di qualità basato su competenze tecniche e novità generazionali. La conferenza stampa ha delineato una squadra che cerca di bilanciare l’esperienza consolidata con l’energia di chi è appena rientrato nei circuiti istituzionali locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: Cannizzaro lancia la sfida con 5 nuovi volti

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