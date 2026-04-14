Altri 15 milioni di euro per Reggio Calabria | il plauso di Ripepi a Cannizzaro

Sono stati annunciati altri 15 milioni di euro destinati a interventi a Reggio Calabria e sulla costa. La notizia ha suscitato commenti da parte di alcuni rappresentanti politici locali, che hanno espresso apprezzamento per il provvedimento. Le risorse si aggiungono a precedenti stanziamenti e sono indirizzate a progetti strategici per il territorio. La conferma dei fondi è arrivata attraverso comunicati ufficiali delle autorità competenti.

Nuovi stanziamenti per il territorio reggino tornano al centro del dibattito politico cittadino, con l’annuncio di ulteriori risorse destinate a interventi strategici su Reggio Calabria e sulla costa: "Se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo guardare con serenità e fiducia alla possibilità.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Candidatura Cannizzaro, Ripepi: "È arrivato Rombo di Tuono, l’uomo che cambierà il destino di Reggio"Il segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria e consigliere comunale commenta la discesa in campo del deputato di Forza Italia "Reggio... Interventi su lungomare ed erosione, Cannizzaro annuncia 10 milioni per Reggio CalabriaQuindici milioni di euro assegnati dal governo alla Calabria, e dieci saranno per il territorio di Reggio Calabria. Temi più discussi: Reggio Calabria, confisca da oltre 6 milioni di euro a un imprenditore condannato per corruzione · LaC News24; Reggio Calabria, approvato il rendiconto 2025. Versace: Ente solido, avanti su viabilità e servizi · ilreggino.it; Colpito cartello appalti a Reggio Calabria, maxi confisca da oltre 6 milioni; Reggio Calabria, confisca per oltre 6 milioni a un imprenditore condannato per corruzione - VIDEO. Reggio Calabria, 15 milioni di euro per il lungomare e per l’erosione a Cannitello. L’annuncio di Cannizzaro – VIDEOIl coordinatore regionale di Forza Italia annuncia l'emendamento nella commissione ambiente. Saranno utilizzati anche per accessibilità e decoro urbano ... corrieredellacalabria.it Ammodernamento urbano ed erosione costiera, Cannizzaro: ‘Da Roma 15 milioni per Reggio’ – VIDEODecoro urbano e gestione dell'emergenza a Cannitello. Cannizzaro: Molto soddisfatto dopo l'ok della Commissione Ambiente ... citynow.it Cannizzaro porta altri 15 milioni di euro a Reggio Calabria: rivoluzione per i Lungomari e svolta storica per Cannitello | DETTAGLI - facebook.com facebook BRONZI DI FIAMMA! LA NOMINA DI FDI AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA x.com