comunali lamberti castronuovo ufficializza la sua candidatura a sindaco di reggio calabria

Eduardo Lamberti Castronuovo ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Reggio Calabria per le prossime elezioni comunali. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale, confermando così la sua intenzione di partecipare alla competizione elettorale. La candidatura di Castronuovo si inserisce nel quadro delle scadenze elettorali previste per il Comune.

Il candidato civico punta su trasparenza, sviluppo e partecipazione per riportare normalità in città, sfidando centrosinistra, centrodestra e liste civiche concorrenti È ufficiale: Eduardo Lamberti Castronuovo annuncia la sua discesa in campo alle elezioni comunali di Reggio Calabria. La candidatura, già anticipata mesi fa, diventa oggi definitiva, segnando l’inizio della sua corsa alla guida di palazzo San Giorgio. “Per una città normale” è lo slogan scelto da Lamberti Castronuovo, che intende offrire ai cittadini un progetto chiaro e concreto per il futuro della città. La sua candidatura si inserisce in un quadro elettorale già competitivo, che vede in campo Mimmo Battaglia per il centrosinistra, Francesco Cannizzaro per il centrodestra e le candidature civiche alternative come quelle di Anna Nucera e Saverio Pazzano. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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