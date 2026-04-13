Reggio Calabria | errore su un manifesto accende il caso Falcomatà

A circa un mese dalle elezioni comunali di Reggio Calabria, previste per il 24 e 25 maggio, si sono verificati alcuni episodi legati alla campagna elettorale che stanno attirando l’attenzione. Tra questi, un errore su un manifesto che ha generato discussioni e ha portato alla luce tensioni nel contesto della competizione politica locale. La situazione contribuisce a intensificare il clima già caldo in vista delle consultazioni.

A meno di un mese dalle consultazioni amministrative reggine, fissate per il 24 e il 25 maggio, la corsa per il controllo del Comune si infittisce con episodi che oscillano tra il pittoresco e l’inquietante. Mentre la città si prepara allo scontro tra il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro e il candidato del centrosinistra Mimmetto Battaglia, incaricato della gestione amministrativa durante la fase di transizione, emerge una nuova figura elettorale: Leandro Campicelli. Il candidato della lista civica La Svolta ha però scatenato un dibattito non per i suoi programmi, ma per un errore grafico nei materiali promozionali che ha riacceso il tema del mandato di Giuseppe Falcomatà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: errore su un manifesto accende il caso Falcomatà Sui servizi per l’infanzia Falcomatà attacca: "Stato latitante, Reggio esempio virtuoso in Calabria”Dallo zero a nove asili nido, tariffe tra le più basse della regione e fondi europei usati con rigore. Cormorano a Reggio Calabria: uno scatto rivela la biodiversità costiera e accende il dibattito sulla sua tutela.Un cormorano avvistato nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio 2026, a Bocale, frazione di Reggio Calabria, ha catturato l'attenzione di residenti e...