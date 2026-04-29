Calcio esposto della Reggina contro il Messina | Campionato falsato

La Reggina Calcio 1914, squadra che milita nel girone I di serie D, ha presentato un esposto ufficiale in cui denuncia irregolarità e sostiene che il campionato sia stato falsato. L'atto è stato depositato presso le autorità competenti e riguarda presunte anomalie nelle partite disputate contro il Messina. La società ha chiesto approfondimenti e verifiche per chiarire la situazione.