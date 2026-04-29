Calcio esposto della Reggina contro il Messina | Campionato falsato
La Reggina Calcio 1914, squadra che milita nel girone I di serie D, ha presentato un esposto ufficiale in cui denuncia irregolarità e sostiene che il campionato sia stato falsato. L'atto è stato depositato presso le autorità competenti e riguarda presunte anomalie nelle partite disputate contro il Messina. La società ha chiesto approfondimenti e verifiche per chiarire la situazione.
La società di calcio "Reggina Calcio 1914" - serie D girone I - ha presentato un esposto alla procura federale della Figc, in riferimento a "gravi violazioni" da parte del Messina e dei suoi dirigenti nel campionato in corso, «ammessa al campionato, nonostante la dichiarazione di insolvenza decretata lo scorso anno e successivamente penalizzata con 14 punti». Una situazione, «che ha di fatto determinato - viene sottolineato nell’esposto - da una parte, l’irregolarità dell’iscrizione al campionato e la posizione dei tesserati, a partire dall’inizio della stagione sportiva, dall’altra il fatto che l’ Acr Messina abbia schierato giocatori con tesseramento nullo per la quasi totalità delle partite della stagione ed in particolare nelle gare disputate, sia nel girone di andata, che in quello di ritorno, contro la Reggina».🔗 Leggi su Feedpress.me
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