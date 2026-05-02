Dopo aver concluso una visita negli Stati Uniti, il re è partito per le Bermuda, dove ha incontrato numerosi spettatori. Nel frattempo, la regina consorte ha deciso di non accompagnarlo, motivando la sua assenza con una paura che non ha voluto svelare. La partenza del sovrano ha attirato l'attenzione dei media, che hanno seguito con interesse gli eventi legati alla sua visita.

Dopo la chiacchierata trasferta negli Stati Uniti, Re Carlo è volato alle Bermuda, dove è stato accolto con grande calore dalla folla. Con lui, tuttavia, non c’era Camilla, che ha preferito “abbandonarlo” per un insolito motivo. Carlo da solo alle Bermuda, perché Camilla non c’è. Re Carlo III ha appena completato una visita di Stato in America insieme a sua moglie, la Regina Camilla: i due hanno presenziato ad alcuni importanti eventi, tra cui un garden party e una cena di gala, ricevendo il saluto ufficiale dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dalla First Lady Melania. Al momento della partenza, tuttavia, i due non sono saliti sullo stesso aereo: mentre il Re è volato alle Bermuda, la sua consorte sarebbe invece in procinto di tornare nel Regno Unito.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo da solo alle Bermuda, Camilla lo abbadona per una paura segreta

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