Ex prinicpe Andrea contro matrimonio Carlo e Camilla la ‘vendetta segreta’

L'ex principe Andrea avrebbe avuto un comportamento considerato poco rispettoso nei confronti di Camilla. Questa avrebbe mostrato di non aver mai dimenticato o perdonato quel periodo difficile, mantenendo vivo il risentimento. La vicenda riguarda una presunta vendetta segreta legata a un episodio avvenuto nel passato. La questione coinvolge direttamente le figure di Andrea, Carlo e Camilla, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze.

(Adnkronos) – Camilla non ha mai perdonato, né dimenticato il modo in cui l'ex principe Andrea si sarebbe comportato nei suoi confronti nel momento del bisogno. La futura sovrana aveva l'approvazione della regina Elisabetta per il suo matrimonio con Carlo, ma l'allora duca di York tramava per sabotare la loro storia d'amore. Ma bisogna partire. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Re Carlo e Camilla, l’esclusione più dura contro il fratello Andrea in disgrazia Leggi anche: Caso Epstein: la lite segreta fra William e Re Carlo III per colpa di Andrea Tutto quello che riguarda Ex prinicpe Andrea contro matrimonio... Temi più discussi: Caso Epstein, l'ex principe Andrea ora trema: pronta a parlare la ex segretaria; Caso Epstein, Andrea trema: la sua ex assistente testimonierà; Epstein files, spunta una foto di Mandelson e l’ex principe Andrea in accappatoio col finanziere; Chi è l’ex assistente personale del principe Andrea pronta a collaborare con la polizia. Uk, Beatrice ed Eugenia di York si ribellano a Buckingham Palace: Non lo faremoDopo lo scandalo che ha coinvolto l’ex principe Andrea, le due figlie, Beatrice ed Eugenia di York, contro la decisione di Re Carlo III. Ecco tutti i dettagli. notizie.it Eugenie di York rinuncia al patronato di una charity contro la schiavitù: lo scandalo del padre Andrea non si spegneNessun collegamento ufficiale tra la rinuncia al suo ruolo presso Anti-Slavery International UK e le vicende di Andrea Mountbatten-Windsor, eppure il passo indietro della principessa non può non far p ... vanityfair.it La storia di papà Andrea: "Con i figli Esserci sempre, nonostante tutto" Auguri a tutti i papà :-) - facebook.com facebook Jasmine Trinca, Andrea De Sica e il delitto Casati Stampa al Modernissimo x.com