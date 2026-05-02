Ravenna in fiamme edificio a Brisighella | l' incendio si allarga nella vicina vegetazione

Un incendio si è sviluppato in un edificio abbandonato a Brisighella, in provincia di Ravenna, e le fiamme si sono propagate alla vegetazione circostante. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e contenere l’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta, e non sono stati segnalati danni ad altre strutture nelle vicinanze. Le autorità stanno verificando le cause dell’incendio.

Un incendio si è sviluppato in un edificio abbandonato a Brisighella, in provincia di Ravenna. Le fiamme si sono estese alla vicina vegetazione. Dalla tarda serata di venerdì 1 maggio i vigili del fuoco sono al lavoro con più squadre: in corso le operazioni di bonifica. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ravenna, in fiamme edificio a Brisighella: l'incendio si allarga nella vicina vegetazione Notizie correlate Inferno in Italia, maxi incendio nell’edificio: “Fiamme altissime e rischio esplosione”Un improvviso odore di plastica bruciata ha squarciato la quiete della mattina, trasformando un venerdì qualunque in un momento di autentica... Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, il video del rogo dall’alto: l’edificio avvolto dalle fiammeIl video mostra l’incendio in corso, nella mattinata di martedì 17 febbraio, all’interno del Teatro Sannazaro di Napoli. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Barche in fiamme, donna fugge e vola in acqua: salvata da un diportista; Scoppia l'incendio nel cuore della notte, pompieri in azione per ore: distrutta l'ex discoteca; Incendio al porto di Cervia, 4 barche divorate dalle fiamme. Ravenna, in fiamme edificio a Brisighella: l'incendio si allarga nella vicina vegetazione(LaPresse) Un incendio si è sviluppato in un edificio abbandonato a Brisighella, in provincia di Ravenna. Le fiamme si sono estese alla ... stream24.ilsole24ore.com A fuoco edificio abbandonato nel Ravennate, non si registrano feritiUn edificio abbandonato è andato a fuoco nella notte in via Lamone a Brisighella, nel Ravennate. I Vigili del Fuoco, allertati intorno alle 23.30, hanno evitato che le fiamme si propagassero alla vege ... ansa.it Domani il test di #Ravenna per l'Inter U23: i perché di questa amichevole x.com 2° Anno per il gemellaggio fra l'Istituto Comprensivo "Andrea Canevaro" di Castiglione di Ravenna e l'Istituto Comprensivo di Edolo (BS). Questa volta siamo andati noi in visita agli amici di Edolo! Stupendo il Concertone che ha visto ancora una volta r - facebook.com facebook