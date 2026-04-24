Un grande incendio ha coinvolto un edificio in Italia, con fiamme alte e una possibile esplosione imminente. L’incendio ha prodotto un forte odore di plastica bruciata che ha raggiunto le zone circostanti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di dominare le fiamme e prevenire ulteriori danni. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti della zona.

Un improvviso odore di plastica bruciata ha squarciato la quiete della mattina, trasformando un venerdì qualunque in un momento di autentica apprensione. Il cielo, inizialmente terso, è stato rapidamente solcato da una densa traiettoria scura che si è levata verso l’alto, diventando un punto di riferimento inquietante per chiunque si trovasse nelle vicinanze. Il silenzio della zona è stato interrotto dal suono lacerante delle sirene, mentre la sagoma del fumo si faceva sempre più massiccia e impenetrabile, oscurando il sole e portando con sé il timore di un disastro dalle proporzioni ancora incerte. L’allarme nel territorio pistoiese. La cronaca locale di oggi, venerdì 24 aprile 2026, si apre con la notizia di un grave incendio divampato nel comune di Pistoia, precisamente nella frazione di Badia a Pacciana.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inferno in Italia, maxi incendio nell’edificio: “Fiamme altissime e rischio esplosione”

Notizie correlate

Maxi incendio in Italia, decine di auto in fiamme: “È l’inferno”Le tenebre della notte sono state squarciate all’improvviso da un bagliore innaturale, un calore che non apparteneva a quella stagione e che ha...

“Brucia tutto!”. Incendio spaventoso in Italia, fiamme altissimeUn bagliore improvviso nella notte, poi il crepitio delle fiamme e una colonna di fumo visibile a distanza.