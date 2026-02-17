Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli il video del rogo dall’alto | l’edificio avvolto dalle fiamme

Martedì 17 febbraio, un incendio si è scatenato al Teatro Sannazaro di Napoli, provocando un grande fumo che si alza dal tetto dell’edificio. Le fiamme sono scoppiate a causa di un cortocircuito nell’impianto elettrico e sono state riprese in un video dall’alto, mostrando il teatro avvolto dal fumo nero. Alcuni spettatori che si trovavano nelle vicinanze hanno assistito sconvolti alle fiamme che consumavano la struttura.

Il video mostra l’incendio in corso, nella mattinata di martedì 17 febbraio, all’interno del Teatro Sannazaro di Napoli. Da quanto si apprende, la cupola dell’edificio di via Chiaia è rimasta gravemente danneggiata, tanto che in parte è crollata. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e la polizia di Stato. Salta la messa per le vittime di Covid, perché? Vogliono toglierci anche la memoria? La serata al Bellini di Napoli per gli studenti palestinesi è stata da brividi. Il sindaco? Assente Napoli, vasto incendio a via Chiaia. Brucia la cupola del Teatro Sannazzaro Napoli, vasto incendio a via Chiaia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, il video del rogo dall’alto: l’edificio avvolto dalle fiamme Scoppia un incendio al teatro Sannazaro di Napoli: in fiamme la cupola, vigili del fuoco al lavoro Un incendio ha coinvolto questa mattina la cupola del teatro Sannazaro di Napoli, provocando danni alla struttura. Incendio nella notte a Napoli: fiamme al Teatro Sannazaro, quattro intossicati Un incendio si è scatenato nel cuore di Napoli, al Teatro Sannazaro, nella notte tra il 16 e il 17 febbraio, causando l’intossicazione di quattro persone. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Incendio nel cuore di Chiaia, brucia la cupola del teatro Sannazaro VIDEO; Napoli, incendio coinvolge il teatro Sannazaro: distrutta la cupola. Ci sono intossicati, le immagini del rogo sui social; Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: Aria irrespirabile, siamo chiusi in casa. Napoli, incendio al teatro Sannazaro: crollata la cupola, persone intossicate e danni ai palazziSpaventoso incendio nella notte a Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino. La zona interessata è quella del Teatro Sannazaro la cui ... ilgazzettino.it Scoppia un incendio al teatro Sannazaro di Napoli: in fiamme la cupola, vigili del fuoco al lavoroLa cupola del teatro Sannazaro di Napoli è andata a fuoco questa mattina, martedì 17 febbraio. Le operazioni di spegnimento del rogo sono ancora in corso. fanpage.it Incendio in corso al teatro Sannazaro di Napoli. In fiamme la cupola. Diverse squadre dei vigili del fuoco sul posto per domare il rogo. - facebook.com facebook