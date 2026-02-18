L' abbraccio di Abbadia al cardinal Bagnasco | Benvenuto su quel ramo del lago di Como

Il cardinal Bagnasco ha visitato Abbadia Lariana, lasciando il suo solito mare di Genova per incontrare la piccola comunità del lago di Como. La sua visita ha attirato molti residenti, curiosi di ascoltare le sue parole e di scambiare qualche saluto. Tra le strade del paese, ha camminato con calma, fermandosi a parlare con alcune persone e a benedire la chiesa locale.

Per un giorno ha lasciato la vista del suo mare di Genova, dall'alto della zona di Righi, il quartiere collinare dove vive, per raggiungere la comunità del lago. Angelo Bagnasco, emerito cardinale della città ligure alla guida della chiesa cittadina fino all'8 maggio 2020, ha fatto visita ieri ad Abbadia Lariana. "Grazie per questo suo regalo e benvenuto su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, per dirla con Alessandro Manzoni" dalle parole di saluto di don Aldo Milani all'indirizzo dell'alto prelato giunto ad Abbadia Lariana, nella chiesa diSan Lorenzo, dove alle 10.