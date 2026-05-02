‘Rapunzel’ | Diego Luna star di ‘Andor’ si unisce al cast del nuovo film live-action
Dopo aver concluso la sua partecipazione alla serie ‘Andor’, l’attore Diego Luna entra nel cast del nuovo film live-action ispirato alla fiaba di Rapunzel. La produzione, ancora in fase iniziale, coinvolge un team internazionale e si prepara a portare sul grande schermo una versione rivisitata della celebre storia. La notizia è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul ruolo che Luna ricoprirà nel progetto.
Dopo aver concluso la sua esperienza in Andor, Diego Luna si sposta da una divisione all’altra dell’impero Disney. L’attore interpreterà probabilmente un personaggio del tutto nuovo. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni sul nuovo film live action: Rapunzel-l’intreccio della torre. Nel mondo di Rapunzel. L’attore di “ Star Wars “, Diego Luna, apparirà nell’adattamento live-action di Rapunzel – L’intreccio della torre prodotto dallo studio, al fianco di Teagan Croft (“Titans”), Milo Manheim (“Zombies”) e Kathryn Hahn (“The Studio”). Per chi non avesse familiarità con il film d’animazione omonimo del 2010, si tratta di una rivisitazione della fiaba dei fratelli Grimm di Raperonzolo, quella che dice “lascia cadere i tuoi capelli”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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