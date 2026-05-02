Rapunzel | Diego Luna si unisce al cast del live action Disney in un ruolo inedito
Un attore molto conosciuto del cinema internazionale si unisce al cast della nuova versione in live action di Rapunzel, nota anche come Tangled. La produzione continua a svilupparsi e si arricchisce di un interprete di grande rilievo. La pellicola si sta preparando per le riprese, con protagonisti e ruoli ancora da definire ufficialmente. La notizia ha attirato l’attenzione di molti fan del film originale.
La versione live action di Rapunzel (Tangled) continua a prendere forma e accoglie nel cast un volto amatissimo del panorama internazionale. Diego Luna, celebre per la sua interpretazione in Andor, si è ufficialmente unito al progetto Disney in un ruolo creato appositamente per questo nuovo adattamento cinematografico. A confermare la notizia quest’oggi è stato il the Hollywood Reporter. Accanto a Luna troveremo la giovane attrice australiana Teagan Croft nel ruolo della principessa dai capelli magici e la star di Zombies, Milo Manheim, nei panni dell’affascinante ladro Flynn Rider. A completare il quadro dei protagonisti principali ci sarà Kathryn Hahn, reduce dal successo di Agatha All Along, che interpreterà la manipolatrice Madre Gothel.🔗 Leggi su Universalmovies.it
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