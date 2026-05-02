Un attore molto conosciuto del cinema internazionale si unisce al cast della nuova versione in live action di Rapunzel, nota anche come Tangled. La produzione continua a svilupparsi e si arricchisce di un interprete di grande rilievo. La pellicola si sta preparando per le riprese, con protagonisti e ruoli ancora da definire ufficialmente. La notizia ha attirato l’attenzione di molti fan del film originale.

La versione live action di Rapunzel (Tangled) continua a prendere forma e accoglie nel cast un volto amatissimo del panorama internazionale. Diego Luna, celebre per la sua interpretazione in Andor, si è ufficialmente unito al progetto Disney in un ruolo creato appositamente per questo nuovo adattamento cinematografico. A confermare la notizia quest’oggi è stato il the Hollywood Reporter. Accanto a Luna troveremo la giovane attrice australiana Teagan Croft nel ruolo della principessa dai capelli magici e la star di Zombies, Milo Manheim, nei panni dell’affascinante ladro Flynn Rider. A completare il quadro dei protagonisti principali ci sarà Kathryn Hahn, reduce dal successo di Agatha All Along, che interpreterà la manipolatrice Madre Gothel.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Rapunzel: Diego Luna si unisce al cast del live action Disney in un ruolo inedito

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