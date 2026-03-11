Il live-action Disney di Rapunzel avrà Kathryn Hahn come Madre Gothel e i fan sono già ossessionati

Il live-action di Rapunzel sta procedendo e tra le novità più attese c’è l’annuncio che Kathryn Hahn interpreterà Madre Gothel. La scelta dell’attrice ha suscitato grande interesse tra i fan Disney, che seguono con attenzione ogni aggiornamento sul progetto. La produzione si sta concentrando sulle riprese e sulla realizzazione delle scene, senza ancora rivelare dettagli aggiuntivi sul cast completo o sulla data di uscita.

Il live-action di Rapunzel continua a prendere forma e finalmente arriva una delle notizie più attese dai fan Disney: Kathryn Hahn interpreterà Madre Gothel nel nuovo adattamento in carne e ossa del classico animato del 2010. E sì, su internet la reazione è stata praticamente immediata: entusiasmo totale. Il remake fa parte della nuova ondata di live-action Disney che stanno riportando sul grande schermo alcuni dei film d’animazione più amati degli ultimi anni. Ma questo casting in particolare ha subito catturato l’attenzione, perché Hahn sembra letteralmente perfetta per incarnare la villain più affascinante e manipolatrice della storia. Kathryn Hahn sarà Madre Gothel nel live-action di Rapunzel. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

