Un nuovo progetto live-action basato sulla serie Gundam entrerà in produzione, portando per la prima volta il celebre franchise di robottoni sul grande schermo con attori in carne e ossa. La pellicola è stata annunciata come una produzione di Netflix, con il coinvolgimento di Legendary e Bandai Namco Filmworks. Tra i membri del cast figura un'attrice nota per il suo ruolo in un film di supereroi.

Il progetto live-action di Gundam è senza dubbio uno dei titoli più caldi nel futuro di Netflix. Prodotta da Legendary e Bandai Namco Filmworks, questa pellicola segnerà il debutto assoluto del leggendario franchise di robottoni in una versione con attori in carne e ossa. Le ultime notizie dal set accendono ulteriormente l’entusiasmo: un nuovo volto noto dell’universo Marvel si è appena unito alla produzione. Da Deadpool a Gundam: Shioli Kutsuna entra nel cast. Secondo un recente report di Deadline, Shioli Kutsuna è l’ultima aggiunta ufficiale al cast del film. L’attrice è diventata un’icona pop grazie al ruolo di Yukio in Deadpool 2 e nel recente blockbuster Deadpool & Wolverine. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Gundam: Shioli Kutsuna di Deadpool si unisce al cast stellare della serie Live-Action di Netflix

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