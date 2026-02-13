Orsi in letargo, lupi in piena attività: diversi gli avvistamenti in Trentino. Nel mese di gennaio 2024, numerosi residenti hanno segnalato incontri con i lupi vicino a boschi, centri abitati e zone agricole, principalmente a causa dell’aumento delle temperature che spinge gli animali selvatici a muoversi di più. In alcune occasioni, gli avvistamenti sono stati accompagnati da tracce visibili sul terreno e da rumori sospetti nelle ore serali.

Sono diversi gli avvistamenti di lupi in prossimità di boschi, centri abitati e aree agricole registrati nel mese di gennaio 2024. A dirlo sono gli esperti del Servizio grandi carnivori della Provincia di Trento che nei giorni scorsi hanno pubblicato il report mensile dedicato agli aggiornamenti sulla presenza di animali selvatici nel territorio trentino. Nello specifico, nella seconda metà del mese sono stati segnalati avvistamenti e “situazioni di prossimità uomo-lupo” nelle aree tra Mori e Isera, in Vallagarina. Lo scorso mese due esemplari di lupo sono stati rinvenuti morti: una femmina adulta, travolta da un treno il 16 gennaio a Masi d’Avio, e un giovane maschio, investito da un autoveicolo il 19 gennaio a Volano.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Nella giornata del 8 gennaio 2026, all’interno dell’aeroporto Federico Fellini di Rimini sono state riscontrate tracce e segnalazioni di quattro lupi.

