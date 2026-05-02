Rapito il marito per 15.000 euro | arrestato 23enne a Bedollo

Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Bedollo con l'accusa di aver rapito il marito, chiedendo un riscatto di 15.000 euro. Durante un controllo dell'auto, sono stati trovati elementi che hanno portato all'arresto e alle indagini sulla vicenda. La vittima è stata nascosta dal sospettato, ma non sono stati forniti dettagli su come abbia fatto a celarla. Le autorità stanno proseguendo con le verifiche sui fatti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il marito a nascondere la vittima?. Quali altri dettagli hanno emerso durante il controllo dell'auto?. Perché l'uomo aveva già chiesto soldi ai suoceri prima?. Dove sono stati rintracciati i due dopo la fuga?.? In Breve Motivo del sequestro volontà della moglie 21enne di chiudere il matrimonio. Pretesa di 5.000 euro avanzata al suocero per la restituzione dell'auto. Accetta rinvenuta dai Carabinieri durante il controllo dell'auto a Bedollo. Arrestato ventitreenno kosovaro condotto nel carcere di Spini di Gardolo. I Carabinieri hanno arrestato un cittadino kosovaro di 23 anni a Bedollo dopo che una giovane di 21 anni è stata trattenuta con la forza dal marito per ottenere un riscatto economico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapito il marito per 15.000 euro: arrestato 23enne a Bedollo Notizie correlate 15.000 pensionati: l’Inps recupera 1.000 euro con l’erroreQuindici mila pensionati si trovano nel mirino dell’Inps per un errore di calcolo fiscale commesso a marzo. Sequestrati stupefacenti e 23mila euro: domiciliari per il 23enne arrestato ad Aiello del SabatoProsegue l’attività di monitoraggio e repressione delle condotte illecite legate allo spaccio di stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Confermata in Egitto la condanna a Nessy Guerra per adulterio; Addio a Pia Donata Berlucchi, signora delle bollicine e ambasciatrice della Franciacorta - BresciaToday; Mediaset, le novità di Maggio 2026: Michelle Hunziker erede di Fiorello e Maria De Filippi chiude tutto. Mamma accusata di aver rapito in strada il presunto bullo 11enne di sua figlia per imporgli di chiedere scusaSecondo la polizia statunitense, la donna avrebbe sequestrato l’11enne in strada, portandolo a casa e costringendolo a chiedere scusa alla figlia perché pensava fosse stata vittima di bullismo a ... fanpage.it Appena terminato molto coinvolgente . Mi ha rapito - facebook.com facebook