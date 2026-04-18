Sequestrati stupefacenti e 23mila euro | domiciliari per il 23enne arrestato ad Aiello del Sabato

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno arrestato un 23enne ad Aiello del Sabato, sequestrando stupefacenti e circa 23.000 euro in contanti. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. L’operazione fa parte di un’attività più ampia di controllo e contrasto al traffico illecito di droga nella zona. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’indagine o sulle sostanze trovate è stata resa nota.

Prosegue l’attività di monitoraggio e repressione delle condotte illecite legate allo spaccio di stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. Nei giorni scorsi, nel corso di un’operazione programmata di controllo, è stato arrestato un giovane di 23 anni residente ad.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Arrestato 23enne ad Aiello del Sabato con un chilo di droga e contantiAiello del Sabato, 17 aprile 2026 — Nella serata di ieri, intorno alle ore 23, i Carabinieri della stazione di Aiello del Sabato hanno arrestato un... Aiello del Sabato, blitz antidroga: giovane arrestato con quasi un chilo di stupefacentiContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Aiello del Sabato, blitz antidroga: giovane arrestato con quasi un chilo di stupefacenti. Aiello del Sabato - Trovato in possesso di marijuana e hashish, arrestato in flagranza un 23enne per spaccio& Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale ... tusinatinitaly.it Aiello del Sabato, sorpreso con un chilo di droga e contanti, arrestato 23enneI carinieri della stazione di Aiello del Sabato hanno arrestato un ragazzo di 23 anni trovato in possesso di circa un chilo di sostanze stupefacenti — hashish e marijuana — e di ingenti quantità di [. irpiniaoggi.it