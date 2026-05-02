Rapina shock sulla Nola-Villa Literno il sindaco Marrandino | Non vi fermate

Un episodio grave si è verificato sulla superstrada Nola-Villa Literno, all’altezza del depuratore di Villa Literno, come raccontato dal sindaco di Castel Volturno. Qualche minuto fa, il primo cittadino ha assistito personalmente alla rapina, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità o sugli autori dell’azione. La notizia si aggiunge a un quadro di preoccupazione per la sicurezza lungo quella tratta stradale.

“Pochi minuti fa, sull’asse mediano (superstrada Nola–Villa Literno), all’altezza del depuratore di Villa Literno, ho assistito direttamente a un episodio gravissimo”, racconta il sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino.“Due persone, a bordo di un suv Alfa Romeo Stelvio di colore grigio.🔗 Leggi su Casertanews.it

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