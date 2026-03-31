Beni confiscati | a Villa Literno il Caffè inclusivo Smile nella villa del boss

A Villa Literno, un immobile confiscato alla criminalità organizzata è stato destinato a ospitare il Caffè inclusivo Smile. L'inaugurazione si è svolta nella villa precedentemente utilizzata come base da un boss di rilievo. L'operazione fa parte delle attività di riutilizzo dei beni confiscati, destinati ora a finalità sociali e di integrazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Un luogo sottratto alla criminalità organizzata si è trasformato a Villa Literno (Caserta) in presidio di inclusione, divenendo Caffè Letterario Inclusivo “Smile”; a realizzarlo in un immobile su due livelli confiscato a Gaetano Tavoletta, esponente del clan dei Casalesi, è stato il Consorzio pubblico Agrorinasce, grazie ad un finanziamento della Regione Campania per un importo di 150.000 euro. In particolare i lavori di riqualificazione sono stati portati a termine dal Comune di Villa Literno, mentre Agrorinasce ha seguito la procedura pubblica per l’individuazione dei soggetti gestori. A gestire le attività saranno le associazioni “Se tu mi dai la mano” e “La Strada del Sorriso”, che riuniscono oltre 20 famiglie con bambini disabili o affetti da disturbo dello spettro autistico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Beni confiscati: a Villa Literno il Caffè inclusivo Smile nella villa del boss Articoli correlati Leggi anche: Beni confiscati, a Villa Literno apre il Caffè Letterario Inclusivo “Smile” Società e immobili: confiscati beni per 1,5 milioni al genero del boss VernengoVa allo Stato il patrimonio riconducibile a Giuseppe Urso, 66 anni, uomo d'onore della famiglia mafiosa di Palermo Santa Maria di Gesù: oltre a... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Beni confiscati, a Villa Literno apre il Caffè Letterario Inclusivo 'Smile'; Villa Literno, nel bene confiscato inaugurato un caffè letterario inclusivo; Inaugurato a Villa Literno il Caffè Letterario Inclusivo Smile realizzato da Agrorinasce nell’ambito delle attività di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. -; Recupero dei beni confiscati alla camorra: pioggia di milioni sul casertano. Beni confiscati: a Villa Literno il Caffè inclusivo Smile nella villa del bossUn luogo sottratto alla criminalità organizzata si è trasformato a Villa Literno (Caserta) in presidio di inclusione, divenendo Caffè Letterario Inclusivo Smile; a realizzarlo in un immobile su due ... ansa.it Presidio di inclusione a Villa Literno gestito da amiglie con bambini disabili o autistici #VillaLiterno facebook Villa Literno, nel bene confiscato inaugurato un caffè letterario inclusivo x.com