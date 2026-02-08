Appalto per i rifiuti | indagato il sindaco Marrandino

Il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, è ora sotto inchiesta per l’appalto dei rifiuti. In poco più di due mesi, questa è la quarta volta che viene coinvolto in una vicenda giudiziaria. La notizia ha preso di sorpresa i residenti, che si chiedono cosa stia succedendo nel municipio. Le forze dell’ordine stanno portando avanti le indagini, mentre Marrandino si difende pubblicamente, negando ogni accusa. La città resta in attesa di sviluppi, con il timore che la situazione possa complicarsi ulterior

Quarta inchiesta nei confronti del primo cittadino: all'epoca dei fatti era presidente del Consiglio, vicesindaco e assessore e secondo la Procura avrebbe intascato ‘mazzette’ Nel giro di poco più di due mesi si abbatte la quarta inchiesta sul sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino. L’ultimo filone investigativo, coordinato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha portato venerdì scorso (6 febbraio) a una nuova perquisizione nell’ambito di un’indagine per corruzione. A differenza delle precedenti inchieste, questo procedimento non riguarda le elezioni comunali del giugno 2024, vinte da Marrandino, ma la precedente consiliatura guidata dall’allora sindaco Luigi Petrella, che non risulta indagato.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Castel Volturno Indagini

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Castel Volturno Indagini

Argomenti discussi: La Pulchra unica ditta candidata per l’appalto della gestione dei rifiuti; Arrivano le isole ecologiche per i rifiuti a Viterbo, quando e dove vengono installate; Rifiuti, partono le ecoisole: cosa cambia per i cittadini di 9 comuni; A Buguggiate è scontro in consiglio: l’appalto rifiuti slitta e sulla scuola è polemica.

Appalto per i rifiuti: indagato il sindaco MarrandinoQuarta inchiesta nei confronti del primo cittadino: all'epoca dei fatti era presidente del Consiglio, vicesindaco e assessore e secondo la Procura avrebbe intascato ‘mazzette’ ... casertanews.it

Gestione rifiuti verso nuova proroga, Il Comune teme il danno erariale, la Srr replica: Mancano le attestazioniDi fronte a continue proroghe contrattuali e al rischio di perdere i finanziamenti PNRR, l’Amministrazione Micciché preme per l’avvio del nuovo bando. Ma la società d’ambito frena: Procedura vincolat ... grandangoloagrigento.it

COMUNE DI USINI SETTORE AMBIENTE ENERGIA AVVIATO IL POSIZIONAMENTO DELLE ECOISOLE Ha avuto inizio il posizionare delle ecoisole in tutti 9 Comuni facenti parte dell’Appalto Raccolta Rifiuti, USINI compreso. Tale appalto, ha consentito di ra facebook