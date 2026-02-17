Rapina un bar con una pistola giocattolo a Nardò vicino Lecce arrestato 42enne recidivo
Un uomo di 42 anni di Nardò ha rapinato un bar usando una pistola giocattolo, causando il panico tra i clienti e il personale. La polizia lo ha arrestato dopo aver individuato il suo volto attraverso le telecamere di sorveglianza e averlo rintracciato nella sua abitazione. L’uomo aveva già un passato di reati simili e aveva scelto di colpire il locale nel pomeriggio, minacciando il barista con l’arma finta.
Un uomo di 42 anni è stato fermato a Nardò (Lecce) con l’accusa di rapina aggravata a mano armata: secondo quanto ricostruito avrebbe minacciato il titolare di un bar con una pistola giocattolo per farsi consegnare l’incasso. L’arresto è stato eseguito dopo un’attenta indagine della Polizia, aggravata da precedenti e da episodi di maltrattamento in famiglia. Rapina aggravata a Nardò L’operazione è scattata il 12 febbraio scorso, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò, appartenenti alla Questura di Lecce, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni residente in città. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Rapina un tabaccaio con una pistola giocattolo e lo aggredisce violentemente a Brescia, arrestato 20enne
A Brescia, un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per aver commesso una rapina ai danni di un tabaccaio, usando una pistola giocattolo e aggredendolo violentemente.
Picchia la moglie, arrivano i carabinieri e li minaccia con una pistola: arrestato 42enne
A Misilmeri, un uomo di 42 anni ha aggredito la moglie e, quando sono intervenuti i carabinieri, li ha minacciati con una pistola.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Spari dentro al bar, gambizzato il titolare: È stato un rapinatore; Rapina in un bar a Roma, il ladro spara al titolare e lo gambizza: le due ferite con un unico proiettile; In arresto un 21enne: chiuso il cerchio sulla rapina in un bar tabacchi; Roma: rapina in un bar a Bravetta, gambizzato il proprietario.
Rapina a mano armata in un bar a Nardò: arrestato 42enneRapina a mano armata in un bar a Nardò: arrestato un 42enne. Decisive le immagini di videosorveglianza e la perquisizione domiciliare. pugliapress.org
Nardò, rapina a mano armata in un bar: arrestato 42enneRapina a mano armata in un bar di Nardò il 24 gennaio. Arrestato un 42enne: avrebbe minacciato il titolare con una pistola giocattolo e portato via 300 euro. È in carcere a Lecce. trmtv.it
Cronaca. Villa Verucchio, pistola in pugno e ombrello aperto rapina un negozio facebook