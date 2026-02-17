Un uomo di 42 anni di Nardò ha rapinato un bar usando una pistola giocattolo, causando il panico tra i clienti e il personale. La polizia lo ha arrestato dopo aver individuato il suo volto attraverso le telecamere di sorveglianza e averlo rintracciato nella sua abitazione. L’uomo aveva già un passato di reati simili e aveva scelto di colpire il locale nel pomeriggio, minacciando il barista con l’arma finta.

Un uomo di 42 anni è stato fermato a Nardò (Lecce) con l’accusa di rapina aggravata a mano armata: secondo quanto ricostruito avrebbe minacciato il titolare di un bar con una pistola giocattolo per farsi consegnare l’incasso. L’arresto è stato eseguito dopo un’attenta indagine della Polizia, aggravata da precedenti e da episodi di maltrattamento in famiglia. Rapina aggravata a Nardò L’operazione è scattata il 12 febbraio scorso, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò, appartenenti alla Questura di Lecce, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni residente in città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina un bar con una pistola giocattolo a Nardò vicino Lecce, arrestato 42enne recidivo

A Brescia, un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per aver commesso una rapina ai danni di un tabaccaio, usando una pistola giocattolo e aggredendolo violentemente.

A Misilmeri, un uomo di 42 anni ha aggredito la moglie e, quando sono intervenuti i carabinieri, li ha minacciati con una pistola.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.