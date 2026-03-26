Roma | tenta rapina con pistola giocattolo arrestato 60enne

Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Roma con l’accusa di aver tentato una rapina armato di una pistola giocattolo. Dopo l’arresto, il Tribunale di Roma ha convalidato la misura cautelare. L’episodio si è verificato nel centro della città e l’uomo è stato ascoltato nelle aule del tribunale di piazzale Clodio.

È stato convalidato, presso le aule del Tribunale di Roma in piazzale Clodio, l’arresto di un 60enne italiano gravemente indiziato del reato di tentata rapina aggravata. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma lo hanno individuato e bloccato in piazza dei Cinquecento dopo essere stati allertati da un 20enne italiano. Dettagli dell’incidente. Il giovane avrebbe avvicinato la vittima, impugnando una pistola che si è rivelata successivamente una riproduzione giocattolo, minacciandolo nel tentativo di farsi consegnare del denaro. Fortunatamente, la vittima è riuscita a sottrarsi all’aggressione fuggendo rapidamente e allertando il numero d’emergenza 112. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: tenta rapina con pistola giocattolo, arrestato 60enne Articoli correlati Rapina un tabaccaio con una pistola giocattolo e lo aggredisce violentemente a Brescia, arrestato 20enneUn giovane è stato arrestato per rapina aggravata dopo un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Brescia. Rapina un bar con una pistola giocattolo a Nardò vicino Lecce, arrestato 42enne recidivoUn uomo di 42 anni è stato fermato a Nardò (Lecce) con l’accusa di rapina aggravata a mano armata: secondo quanto ricostruito avrebbe minacciato il... Tutto quello che riguarda Roma tenta rapina con pistola... Temi più discussi: Roma, sale sul taxi e al momento di pagare rapina il conducente con un coltello: arrestato 46enne; Il calciatore della Roma El Aynaoui sequestrato in casa con la famiglia da una banda di rapinatori armati di pistola; Tenta il cavallo di ritorno, arrestato a Padova; Rapina le poste a Cuneo, scoperto grazie ai testimoni e alle telecamere. A Roma una corsa in taxi si trasforma in rapina a mano armata: arrestatoROMA – Una corsa come tante, nata da una chiamata e proseguita con un tragitto apparentemente ordinario, fino ad una brusca escalation in una rapina a mano armata: è l’episodio ricostruito dagli inves ... dire.it Roma, tassista rapinato con coltello: arrestato 46enneROMA - Una corsa notturna si è trasformata in una rapina per un tassista di Roma, minacciato con un coltello da cucina e costretto a consegnare l’incasso di circa 100 euro. L’episodio si è concluso co ... primapress.it Quello che è accaduto a Roma è oltre ogni limite. È disumanità pura. Una gattina violentata, torturata e ridotta in fin di vita. È oltre l’orrore, il segno di una discesa nell’abisso in cui l’umanità perde ogni volto e ogni dignità. Chi compie atti del genere ha reciso o - facebook.com facebook GdS - Soulé punta l' #Inter, da due giorni in gruppo. La Roma con lui ha un altro passo x.com