Rapallo giovane motociclista ferito | soccorso urgente al San Martino

Un giovane motociclista è rimasto coinvolto in un incidente a Rapallo e si trova ora ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino. La dinamica dell'incidente si è svolta in una curva, ma i dettagli precisi non sono ancora stati chiariti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza prima di trasportare il ferito in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

? Cosa scoprirai Come si è verificata la dinamica del singolo mezzo in curva?. Quali sono le condizioni attuali del ragazzo ricoverato in codice rosso?. Perché l'incidente ha causato il blocco della viabilità nel centro?. Cosa hanno rilevato i tecnici della polizia locale sul luogo?.? In Breve Incidente avvenuto sabato 2 maggio 2026 intorno alle ore 10:30.. Soccorso medico effettuato dall'auto medica Tango 2 e Croce Bianca di Rapallo.. Polizia locale e squadre dedicate hanno gestito la viabilità in corso Cristoforo Colombo.. Paziente in codice rosso ricoverato presso l'ospedale San Martino per trauma addominale.. Un giovane motociclista è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dopo un violento incidente avvenuto in corso Cristoforo Colombo a Rapallo intorno alle 10:30 di questo sabato 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapallo, giovane motociclista ferito: soccorso urgente al San Martino Notizie correlate Si fa male durante l'escursione, giovane portoghese soccorso tra Monreale e San Martino delle ScaleL'intervento dei tecnici del Sass che sono riusciti a trasportarlo in barella verso l'ambulanza. Ponza, bambino ferito da un cane: soccorso urgente in eliambulanza? Cosa scoprirai Come hanno fatto i presenti a separare il cane dal bambino? Quali accertamenti eseguiranno i veterinari sulla salute dell'animale...