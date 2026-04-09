Durante un'ultima seduta del Consiglio Valle, il Presidente della Regione ha spiegato che la riduzione delle accise sui carburanti comporta un calo delle risorse finanziarie trasferite alla regione. Contestualmente, si parla anche di aumenti nei costi legati ai lavori di costruzione, che hanno subito rialzi recenti. La questione riguarda quindi sia il settore dei carburanti sia quello edilizio, con i rappresentanti regionali che cercano di fare il punto sulla situazione economica locale.

Il Presidente della Regione, Testolin, ha chiarito durante l’ultimo question time in Consiglio Valle le implicazioni finanziarie legate alla riduzione delle accise sui carburanti, spiegando che tale misura incide direttamente sulle risorse trasferite alla Valle d’Aosta. L’intervento è avvenuto a seguito dei quesiti posti dai consiglieri di Lega Vallée d’Aoste e La Renaissance Valdôtaine, in un momento in cui la gestione dei costi energetici e dei materiali per il settore delle costruzioni rappresenta una priorità per l’amministrazione locale. Monitoraggio dei prezzi e tutela del settore edile. Per contrastare le fluttuazioni del mercato dei combustibili, la giunta regionale si avvale del supporto dell’Osservatorio dei prezzi dei carburanti, organismo istituito presso la Chambre Valdôtaine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti e costi edilizi: la Valle d’Aosta sfida i rincari

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Materiali edilizi: la guerra fa esplodere i costiLe imprese edili del territorio stanno affrontando un’ondata di rincari sui materiali da costruzione che minacciano la realizzazione dei cantieri...

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Stangata carburanti a Taranto, associazioni consumatori: “Aumenti ingiustificati” - facebook.com facebook

La Francia e 100% indipendente ne settore elettrico. La dipendenza ce l’ha per i carburanti, non a caso il piano per loro è quello di elettrificare. x.com