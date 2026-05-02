Durante il rally di Casarano, la polizia scientifica ha identificato quattro giovani coinvolti in un episodio legato ai fuochi durante la gara. Questi individui sono stati denunciati per aver acceso fiamme che potevano mettere a rischio le auto in corsa. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le modalità e le eventuali responsabilità di ciascuno nel comportamento contestato.

? Cosa scoprirai Chi sono i quattro giovani identificati dalla polizia scientifica?. Come hanno rischiato di far finire le auto in fiamme?. Dove sono stati individuati i responsabili del lancio dei bengala?. Quali misure sta studiando il questore per evitare nuovi episodi?.? In Breve Identificati quattro giovani di Carpignano, Sanarica, Montesano e Bagnolo tramite analisi immagini.. Lancio torce avvenuto il 25 aprile ore 20:30 presso il tornante di Cardigliano.. Rischio incendi per vetture e piloti causato da bengala e fumogeni sul percorso.. Questore valuta misure preventive personali per futuri eventi sportivi nel territorio.. La polizia...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally di Casarano, nuovi nomi: quattro denunciati per i fuochi in gara

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