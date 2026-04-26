Rizzello domina l’oscurità e prenota il trono 31° Rally Città di Casarano

La notte salentina si è illuminata con il rombo dei motori durante la prima tappa della Coppa Rally di Zona 8 ACI Sport a Specchia. Tra le auto in gara, Rizzello ha dominato la corsa, conquistando il primo posto e assicurandosi il trono nel 31° Rally Città di Casarano. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, che ha assistito a una competizione molto combattuta.

SPECCHIA – La notte salentina si è accesa sotto il rombo dei motori, regalando uno spettacolo indimenticabile al folto pubblico accorso per la tappa inaugurale della Coppa Rally di Zona 8 ACI Sport.Il 31° Rally Città di Casarano ha aperto i battenti nel segno di un protagonista assoluto.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Il Salento riaccende i motori: il 31° Rally Città di Casarano apre la stagione 2026Il 25 e 26 aprile la gara salentina inaugura la Coppa Rally di Zona 8: debutta ufficialmente anche il 1° Rally Storico tra prove speciali e fascino... Follia al Rally “Città di Casarano”: lancia torce sul tracciato, arrestato 36enneSPECCHIA – Se lanciare un fumogeno o una torcia in campo, durante una partita di calcio, è già considerato un gesto pericoloso, figurarsi sul...