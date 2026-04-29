Torce sul tracciato al Rally di Casarano denunce per un 20enne e un 24enne

Nel weekend si sono verificati episodi sul tracciato durante la trentunesima edizione del Rally Città di Casarano. Due giovani, di 20 e 24 anni, sono stati individuati e denunciati, portando a un totale di sei persone identificate e coinvolte negli eventi contestati. Le autorità hanno confermato la presenza di torce e comportamenti sospetti nel corso della manifestazione.

TAURISANO – Due giovani sono stati individuati e denunciati per quanto avvenuto nel weekend, durante la trentunesima edizione del Rally Città di Casarano, e si aggiungono ai quattro soggetti già identificati, ritenuti responsabili degli episodi contestati.Continuano senza sosta le indagini da.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Follia al Rally “Città di Casarano”: lancia torce sul tracciato, arrestato 36enneSPECCHIA – Se lanciare un fumogeno o una torcia in campo, durante una partita di calcio, è già considerato un gesto pericoloso, figurarsi sul... Rizzello domina l’oscurità e prenota il trono 31° Rally Città di CasaranoSPECCHIA – La notte salentina si è accesa sotto il rombo dei motori, regalando uno spettacolo indimenticabile al folto pubblico accorso per la tappa... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Follia al Rally Città di Casarano: lancia torce sul tracciato, arrestato 36enne; Follia al Rally del Salento, lancio di petardi e torce pirotecniche in pista: un arresto e due denunce; Rally di Casarano, identificato il quarto responsabile dei lanci in pista: è un 27enne; Francesco Rizzello rispetta il pronostico: incoronato re del Rally Città di Casarano. Torce sul tracciato al Rally di Casarano, denunce per un 20enne e un 24enneProseguono le indagini che hanno portato all’individuazione di due soggetti che si aggiungono ai quattro ritenuti responsabili di accensione e lancio di materiale pericoloso sul circuito di gara ... lecceprima.it Follia al Rally Città di Casarano: lancia torce sul tracciato, arrestato 36ennePericolo durante la prova speciale di Specchia: il materiale pirotecnico ha rischiato di causare incidenti. Il giovane ai domiciliari, altri due denunciati. Contro i poliziotti, gettate pure bottiglie ... lecceprima.it Ozanews - il Salento visto dal Basso. . Rally del Salento a Casarano: arresto di un 37enne e denunce per bengala in pista - facebook.com facebook