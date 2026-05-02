Rai 4K - Canale 101 Digitale Terrestre e 210 Tivùsat [Promo]

Da oggi, Rai 1 è visibile in 4K sia sul digitale terrestre che su Tivùsat, offrendo immagini ad alta definizione per i programmi di intrattenimento e informazione. La trasmissione in 4K permette di vedere i contenuti con una qualità superiore rispetto alle precedenti risoluzioni. La novità riguarda esclusivamente il canale Rai 1, mentre gli altri canali Rai continuano a trasmettere nelle rispettive risoluzioni standard.

È tempo di un nuovo inizio. Rai 1 arriva in 4K su digitale terrestre e Tivùsat, portando i grandi show, l’informazione e le emozioni a un livello mai visto prima. Un salto di qualità che cambia il modo di vivere la TV. Dalle sfide ad alta tensione alle storie che uniscono milioni di spettatori, tutto prende vita con una nitidezza straordinaria. Rai 1 in 4K è disponibile al canale 101 del digitale terrestre e al canale 210 su Tivùsat: un’esperienza visiva completamente nuova. Iscriviti al canale, lascia un like e commenta se hai già provato il 4K. Condividi il video e raccontaci la tua esperienza con la nuova qualità TV Digital-News.it: informazione editoriale indipendente con aggiornamenti in tempo reale su TV, Sport, tecnologia e frequenze dal 1997.🔗 Leggi su Digital-news.it

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