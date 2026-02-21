Rai 1 in 4K sul canale 210 TivùSat e canale 101 del digitale terrestre

Rai 1 ha lanciato la trasmissione in 4K su TivùSat al canale 210, offrendo immagini più dettagliate e colori più vivaci rispetto al passato. La decisione nasce dall'esigenza di migliorare l’esperienza degli spettatori e di aggiornare la qualità delle trasmissioni. La novità permette di vedere i programmi con una definizione superiore, rendendo più coinvolgente ogni scena. Molti utenti hanno già iniziato a sintonizzarsi sui nuovi canali per scoprire questa evoluzione visiva.

© Digital-news.it - Rai 1 in 4K sul canale 210 TivùSat (e canale 101 del digitale terrestre)

Rai 1 arriva in 4K su Tivùsat al canale 210: un'esperienza visiva completamente nuova, con immagini ultra-nitide e colori mai visti prima. Dal Festival di Sanremo ai grandi show di prima serata, ogni momento diventa spettacolo puro.