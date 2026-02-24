Sanremo 2026 Rai 1 diventa UHD con Rai 4K su Digitale Terrestre 101 e TivùSat 210

La Rai ha deciso di trasmettere Sanremo 2026 in Ultra HD per migliorare la qualità delle immagini e dell’audio. La causa è l’esigenza di offrire un’esperienza visiva più nitida e immersiva agli spettatori. Ora, Rai 4K su Digitale Terrestre e TivùSat permette di vedere il festival con immagini quattro volte più dettagliate e audio Dolby Atmos. Questa scelta rappresenta un passo importante nella modernizzazione della trasmissione, che coinvolge anche il palinsesto di Rai 1.

Rai 1 in 4K sul canale 210 TivùSat (e canale 101 del digitale terrestre)Rai 1 ha lanciato la trasmissione in 4K su TivùSat al canale 210, offrendo immagini più dettagliate e colori più vivaci rispetto al passato.

Rai 4K da OGGI sul Digitale Terrestre in Ultra-Alta Definizione al canale 101Rai ha attivato oggi il canale Rai 4K sul digitale terrestre al numero 101, portando l’Ultra HD nelle case italiane.

Rai 1 in 4K sul canale 210 TivùSat (e canale 101 del digitale terrestre)

