Silvana Mangano | il segreto delle sue radici tra le Madonie e il cinema

I figli dell'attrice Silvana Mangano si sono recati a Petralia Soprana, nel cuore delle Madonie, per scoprire le origini della madre. La visita si è concentrata sui luoghi legati alla sua infanzia e alle sue radici familiari, senza coinvolgere altri aspetti. La città, nota per il suo patrimonio storico, ha accolto la famiglia nel percorso di ricerca delle origini dell'attrice.

? Cosa sapere I figli di Silvana Mangano visitano Petralia Soprana per rintracciare le radici dell'attrice.. Il Borghi dei Tesori Fest a maggio celebra il legame tra cinema e territorio.. Tra i muli e i campi aperti di Petralia Soprana, una giovane Silvana Mangano sorride con un foulard tra i capelli, rivelando le radici siciliane di una stella che avrebbe conquistato il grande schermo mondiale. Le vecchie fotografie catturano l’essenza di una quotidianità semplice, fatta di famiglie raccolte e momenti di rifugio durante gli anni difficili della guerra. In quel periodo, la giovane fu condotta dal padre verso la nonna proprio in questo borgo delle Madonie, per sottrarsi alla violenza delle bombe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Silvana Mangano: il segreto delle sue radici tra le Madonie e il cinema Notizie correlate Kobe Bryant: il cinema si riempie per celebrare le sue radici italianeLe sale del cinema Al Corso di Reggio Emilia hanno registrato il tutto esaurito per la proiezione del documentario prodotto da Sport Illustrated,... Matera, viaggio tra archeologia e poesia: il cinema che risveglia le radici? Cosa sapere Il cineteatro Guerrieri di Matera ospita il film La zattera di pietra 2 il 26 aprile. Altri aggiornamenti Silvana Mangano, l’antidiva che voleva essere un cignoGli scienziati indagano da sempre il seducente, affascinante ed enigmatico mondo dei sogni. Freud lo fece per primo, descrivendolo come il luogo del rimosso, quel posto dove tutti i desideri ... dilei.it Pop Corn #10: l’affascinante inquietudine di Silvana Mangano, in Teorema di PasoliniIl film Teorema di Pasolini si propone come un momento di riflessione sulla borghesia, uno dei temi più cari all’intellettuale che scelse Silvana Mangano per il ruolo femminile di Lucia. La prima ... exibart.com