L' amore tra Maria Antonietta e Colombre nato da una corda di chitarra rotta A Sanremo insieme ma litighiamo solo per una cosa

Maria Antonietta e Colombre hanno condiviso 15 anni di vita, iniziando da una corda di chitarra rotta trovata per caso. La loro relazione si è consolidata davanti a un pubblico di fan a Sanremo, anche se spesso discutono per motivi semplici. La loro storia, fatta di passione e contrasti, continua a sorprendere chi li segue. La coppia rimane fedele al proprio modo di vivere l’amore, senza filtri né compromessi.

Ancona, febbraio 2026 – Un amore nato da una corda di chitarra rotta. Una storia che dura da 15 anni. La coppia marchigiana composta da Maria Antonietta (al secolo Letizia Cesarini) e Colombre (Giovanni Imparato), che salirà sul palco dell’Ariston con la canzone “La felicità e basta”, nata nella cucina di casa, sta suscitando molta curiosità. Maria Antonietta e Colombre, si brinda dopo le prove per Sanremo: video Come si sono conosciuti i due artisti marchigiani. L ei 38enne di Pesaro, lui 43enne di Senigallia. Si sono conosciuti nel 2010, suonando: Colombre con la sua vecchia band, Maria Antonietta era agli inizi, con il primo disco in inglese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026: «Insieme sì, ma senza fare la coppia. Non vogliamo spettacolarizzare l’amore: la nostra è una canzone politica»Maria Antonietta e Colombre arrivano al Festival di Sanremo con il loro brano “La felicità e basta”.

Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre: "Sarà un atto poetico da vivere insieme"Maria Antonietta e Colombre portano sul palco dell’Ariston un atto poetico che si preannuncia unico.

Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta a Sanremo 2026

Sul palco di Sanremo anche Maria Antonietta & Colombre con la loro canzone “La felicità e basta”. Un titolo scherzoso, che richiama un po’ il grande successo di Albano e Romina del 1982. Un pezzo che al primo ascolto sembra leggero, ma che sotto sotto… - facebook.com facebook

