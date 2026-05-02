Armando Izzo ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ha dichiarato di aver chiuso definitivamente ogni rapporto con Raffaella Fico. La sua decisione mette fine alle speculazioni sui possibili riavvicinamenti, confermando che non ci sarà alcun ritorno di fiamma. Raffaella Fico, invece, è ancora innamorata, ma non ci sono segnali di un suo cambiamento di opinione riguardo alla relazione.

Nessun ritorno di fiamma. Nessun riavvicinamento. Armando Izzo ha scelto Instagram per mettere fine, una volta per tutte, ai gossip sul presunto ritorno con Raffaella Fico. Il calciatore dell’Avellino ha pubblicato un messaggio inequivocabile nelle sue storie, chiudendo ogni spiraglio alle speranze dei fan che continuavano a immaginare una riconciliazione tra i due. “ Oggi parlo da uomo, prima ancora che da persona pubblica. Chiedo rispetto, per me, per la mia vita, per le mie scelte “, ha scritto Izzo su uno sfondo nero, con caratteri bianchi che non lasciavano spazio a interpretazioni. Il difensore ha poi aggiunto: “ In questo momento voglio vivere la mia condizione da single con serenità, senza pressioni, senza interpretazioni, senza intrusioni “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Raffaella Fico ancora innamorata, ma Armando Izzo chiude definitivamente: le sue parole sconvolgono i social

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