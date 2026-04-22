Dopo la fine della relazione con la modella, il calciatore Armando Izzo ha condiviso un messaggio sui social media in cui ha chiarito di non essere un gigolò. La vicenda ha attirato l'attenzione del pubblico e dei media, con molte speculazioni sulla fine della storia. Non sono mancate le discussioni sui fiori e sui dettagli della rottura, che hanno alimentato l'interesse per la vicenda.

Armando Izzo ha rotto il silenzio sui social per smentire l'immagine da "playboy" che i media gli starebbero cucendo addosso. Con un tono tra l'ironico e il piccato, il difensore dell'Avellino ha rigettato le etichette di "tronista di Uomini e Donne" o di "gigolò", sottolineando come la realtà sia molto più semplice di quella raccontata dalle cronache rosa. Izzo ha chiarito che le donne con cui è stato avvistato recentemente, come Nancy Gaudino, sono solo amiche di vecchia data e che non è in corso alcun "casting" sentimentale nella sua vita privata. Nel suo sfogo sui social, il calciatore ha voluto mettere i puntini sulle i riguardo al suo modo di intendere i rapporti, dichiarando di aver sempre nutrito un profondo rispetto per tutte le donne, specialmente per quelle che hanno lasciato un segno indelebile nel suo percorso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Armando Izzo e lo sfogo social dopo la fine con Raffaella Fico: "Non sono un gigolò"

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