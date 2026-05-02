Prima la rabbia, poi le scuse. La Sprint Race di Miami è stata teatro di un’intensa battaglia tra la Ferrari di Leclerc, terzo, e Kimi Antonelli, sesto e penalizzato per non aver rispettato i limiti di pista. Una sfida che Leclerc non ha particolarmente gradito, al punto da sfogarsi via radio nei confronti del collega della Mercedes: “Kimi è davvero pessimo nei duelli ruota a ruota. Si continua a spostare in frenata. finiremo per scontrarci!”. In effetti è mancato poco che i due arrivassero al contatto, con Antonelli deciso a riprendersi la posizione su Leclerc, che l’aveva sopravanzato in partenza. E allora Charles è sbottato via radio, infastidito dai ripetuti movimenti in fase di frenata di Kimi, poi penalizzato per violazione dei limiti di pista.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rabbia Leclerc con Antonelli: "Pessimo nei duelli!". Poi le scuse: "Ho esagerato"

Notizie correlate

Leggi anche: La Mercedes domina le Qualifiche del GP Australia: Russell in pole, poi Antonelli. Leclerc quarto

Leggi anche: F1, Frederic Vasseur: “Duelli Hamilton-Leclerc? Finché portano le macchine al traguardo…”

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Antonelli: Qualifica pasticciata ma risultato discreto. Leclerc: Che fatica con le gomme; Un giro orrendo. La furia di Leclerc dopo l'ultimo tentativo in SQ3 - News - Formula 1; Formula 1, caccia al nuovo Kimi Antonelli: la McLaren ingaggia un prodigio dei kart di 11 anni; Telemetria: Ferrari vola in curva, Leclerc ha perso la pole sul dritto - Analisi Tecnica - Formula 1.

Rabbia Leclerc con Antonelli: Pessimo nei duelli!. Poi le scuse: Ho esageratoNel corso della Sprint di Miami il ferrarista si è lamentato via radio dell'italiano: Si sposta in frenata, finiremo per scontrarci. A fine gara la retromarcia: Sono stato un po’ troppo duro, ma sa ... gazzetta.it

Leclerc si scusa con Antonelli: Non penso quello che ho detto. La gara? Se partiamo davanti possiamo vincereCharles Leclerc chiede scusa a Kimi Antonelli e ritiene che migliorando le qualifiche si possa pensare a vincere ... formulapassion.it

Bastoni-Duda, contatto e gomitata: l’episodio Inter che scatenò la rabbia Verona - facebook.com facebook